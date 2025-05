Kelly Bailey já está a experimentar os vestidos de noiva? Eis a foto que está a dar que falar

Com vista para o rio Tejo, esta é a nova casa temporária de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Kelly Bailey partilhou um conjunto de fotografias no Instagram que rapidamente geraram burburinho entre os fãs. A atriz surgiu com um look totalmente branco, digno de uma noiva moderna, e a descrição escolhida só veio intensificar os rumores: "In my bride era", escreveu Kelly, acompanhando a frase com vários emojis e hashtags da marca Parfois, com quem colaborou nesta produção.

O conjunto escolhido é, no mínimo, impressionante. A atriz surge com um top branco assimétrico, com um dos ombros descoberto e uma cauda longa a cair do outro, como se de um véu se tratasse. O top tem ainda um corte estilo vestido, que termina acima do joelho, e é combinado com umas calças brancas, fluídas e transparentes, que conferem leveza e elegância ao visual.

A atriz está deslumbrante, num look que mistura sofisticação e ousadia, com claras referências ao universo nupcial. Ainda que não se trate de um vestido de noiva tradicional, o estilo escolhido e a descrição da publicação levantaram imediatamente especulações.

Os fãs não tardaram a reagir com entusiasmo: "Sempre muito gira", "Uauuuu", "Está linda" – foram apenas alguns dos muitos comentários deixados na publicação.

