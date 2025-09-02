Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Francisca Cerqueira Gomes surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram um carrossel de fotografias e vídeos ao lado do namorado, Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1. A influenciadora portuguesa mostrou vários registos felizes, tanto a dois como em família, revelando um lado mais descontraído da relação.
Entre as imagens, destacou-se um vídeo inédito onde o casal surge a treinar pilates junto, momento que rapidamente chamou a atenção dos fãs pela cumplicidade evidente.
A publicação rapidamente acumulou milhares de gostos e comentários, com elogios à sintonia do casal e à forma natural como partilham a relação com discrição, mas sem esconder os momentos especiais.
- Veja as imagens na galeria que preparámos para si.
Mais sobre o casal...
A influenciadora digital e modelo Kika Cerqueira Gomes, 22 anos, tem encantado os seguidores ao partilhar momentos da sua viagem ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, 29 anos. O destino escolhido foi o Sul de França, mais precisamente Saint-Tropez, local conhecido pelo charme, glamour e paisagens deslumbrantes.
Veja a publicação original da modelo, em baixo.
Nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes publicou alguns registos fotográficos que revelam a atmosfera romântica da escapadinha a dois. Na legenda, escreveu: “Saint-Tropez é como entrar num postal da vida real 🥹”, descrevendo a magia do cenário.
Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a cumplicidade do casal e o estilo descontraído de Kika Cerqueira Gomes, que continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais influentes da sua geração, tanto no mundo da moda como nas plataformas digitais.
Em baixo, veja uma galeria de fotografias da modelo, que preparámos para si.