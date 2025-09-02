Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Francisca Cerqueira Gomes surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram um carrossel de fotografias e vídeos ao lado do namorado, Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1. A influenciadora portuguesa mostrou vários registos felizes, tanto a dois como em família, revelando um lado mais descontraído da relação.

Entre as imagens, destacou-se um vídeo inédito onde o casal surge a treinar pilates junto , momento que rapidamente chamou a atenção dos fãs pela cumplicidade evidente.

A publicação rapidamente acumulou milhares de gostos e comentários, com elogios à sintonia do casal e à forma natural como partilham a relação com discrição, mas sem esconder os momentos especiais.

A influenciadora digital e modelo Kika Cerqueira Gomes, 22 anos, tem encantado os seguidores ao partilhar momentos da sua viagem ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, 29 anos. O destino escolhido foi o Sul de França, mais precisamente Saint-Tropez, local conhecido pelo charme, glamour e paisagens deslumbrantes.

Nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes publicou alguns registos fotográficos que revelam a atmosfera romântica da escapadinha a dois. Na legenda, escreveu: “Saint-Tropez é como entrar num postal da vida real 🥹”, descrevendo a magia do cenário.

Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a cumplicidade do casal e o estilo descontraído de Kika Cerqueira Gomes, que continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais influentes da sua geração, tanto no mundo da moda como nas plataformas digitais.