Festa é festa

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:31
Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Francisca Cerqueira Gomes surpreendeu os seguidores ao partilhar no Instagram um carrossel de fotografias e vídeos ao lado do namorado, Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1. A influenciadora portuguesa mostrou vários registos felizes, tanto a dois como em família, revelando um lado mais descontraído da relação.

Entre as imagens, destacou-se um vídeo inédito onde o casal surge a treinar pilates junto, momento que rapidamente chamou a atenção dos fãs pela cumplicidade evidente. 

A publicação rapidamente acumulou milhares de gostos e comentários, com elogios à sintonia do casal e à forma natural como partilham a relação com discrição, mas sem esconder os momentos especiais.

  • Veja as imagens na galeria que preparámos para si.

Mais sobre o casal...

A influenciadora digital e modelo Kika Cerqueira Gomes, 22 anos, tem encantado os seguidores ao partilhar momentos da sua viagem ao lado do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, 29 anos. O destino escolhido foi o Sul de França, mais precisamente Saint-Tropez, local conhecido pelo charme, glamour e paisagens deslumbrantes.

Veja a publicação original da modelo, em baixo. 

 

 

Nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes publicou alguns registos fotográficos que revelam a atmosfera romântica da escapadinha a dois. Na legenda, escreveu: “Saint-Tropez é como entrar num postal da vida real 🥹”, descrevendo a magia do cenário.

Os seguidores não tardaram a reagir, elogiando a cumplicidade do casal e o estilo descontraído de Kika Cerqueira Gomes, que continua a afirmar-se como uma das figuras públicas mais influentes da sua geração, tanto no mundo da moda como nas plataformas digitais.

Em baixo, veja uma galeria de fotografias da modelo, que preparámos para si.

Festa é Festa

«Até estou com medo de estragar»: Em plenas férias, Ana Guiomar faz revelação inesperada

Festa é Festa
Ontem

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Festa é Festa
Ontem

Ana Guiomar deslumbra em biquíni: «Invejosas vão dizer que não vou ao ginásio»

Festa é Festa
Ontem

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Festa é Festa
qui, 28 ago

Um verdadeiro presente aos fãs: Ana Guiomar assinala 37 anos com uma partilha surpreendente

Festa é Festa
ter, 26 ago

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Festa é Festa
ter, 26 ago
Mais Festa é Festa

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Ontem
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
3

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: Mariana pede um favor chocante a Hector

A Protegida
sex, 1 ago
5

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

A Protegida
Hoje

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
Hoje

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Hoje

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

Hoje

A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

Hoje

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Hoje

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
Hoje

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

A Fazenda
Hoje

Poucos sabem, mas Margarida Corceiro fez uma tatuagem em conjunto com alguém marcante

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN