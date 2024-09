Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly: o casal sensação que arranca suspiros em Paris e no mundo

Kika Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly, de 28 anos, marcaram presença na Fashion Week de Paris, posaram para os fotógrafos e arrasaram.

O casal de namorados optou por ir vestido de preto e não passaram despercebidos ao assistirem ao espetáculo de Christian Louboutin.

As redes sociais ficaram em alvoroço com as imagens do casal: «As vossas roupas são tão lindas, adoro as vibrações», «O meu casal favorito. O casal mais elegante e tão simpático», «Perfeitos».

Recorde-se que Pierre é piloto de Fórmula 1 e que está numa pausa. No entanto, no dia 18 a 20 de outubro, já vai regressar ao Grande Prémio, desta vez nos Estados Unidos, no Circuito das Américas em Austin.