Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly vivem dia especial: «A melhor decisão de sempre»

O passado dia 7 de abril foi especial para Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly. O casal celebrou o primeiro aniversário de Simba, o adorável cão que se tornou membro inseparável da família.

A modelo portuguesa e o piloto de Fórmula 1 assinalaram a data com uma publicação ternurenta no Instagram, que incluiu vários registos fotográficos e vídeos do trio ao longo do último ano. Entre momentos de carinho, brincadeiras e aventuras, Simba conquistou o coração dos seguidores do casal — e, claro, dos próprios donos.

Na legenda da publicação, Kika escreveu um texto emocionado que acompanhou tanto em inglês como em português:

«1 year of simboca, ofcccc i had to make a whole post… can’t even explain or understand how much I love this dog!!!❤️ biggest challenge so far but the best decision ever @pierregasly :) 🥹🥹», «1 ano de Simboca, claro que tinha de fazer um post inteiro… nem consigo explicar ou entender o quanto amo este cão!!! ❤️ O maior desafio até agora, mas a melhor decisão de sempre @pierregasly :) 🥹🥹».

A publicação não tardou a receber inúmeras reações de carinho por parte dos fãs do casal e de Simba, que deixaram mensagens como:«Birthday boyyyy», «O Pierre a dizer “boa” foi o melhor», «We love Simbaaa», «Um ano do cachorrinho mais engraçado e fofo», «Happy birthday simba!!!!»

Simba, carinhosamente tratado por Simboca, tornou-se um verdadeiro protagonista nas redes sociais de Kika e Pierre. Com este aniversário, fica clara a ligação profunda que une o casal ao patudo, que promete continuar a fazer parte de muitos mais momentos especiais.

Veja a partilha, aqui:

De recordar que foi em julho de 2024, que Francisca Cerqueira Gomes, de 22 anos, e Pierre Gasly, de 29 anos, usaram as redes sociais para revelar o novo membro da família.

O casal tem um cãozinho de estimação, o Simba:

No Instagram, pode ler-se: «Living in Simba’s world! New member of the fam», que significa «Vivendo no mundo do Simba! Novo membro da família». Recorde-se que Francisca e Pierre, piloto de Fórmula 1 assumiram a relação há quase dois anos, após vários rumores no verão de 2022.

