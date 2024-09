Lais da Veiga: a pequena estrela de «A Fazenda», a quem ninguém ficou indiferente

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Lais de Veiga marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

Esta pequena atriz, que faz parte do elenco de «A Fazenda», espalhou fofura no evento com o seu sorriso contagiante.

De recordar que foi na «Parada de Estrelas», que se ficou a saber que esta nova aposta da ficção da TVI estreia em novembro.

De recordar que Kelly Bailey, Margarida Corceiro, Inês Aguiar e Dalila Carmo são as protagonistas de «A Fazenda» e, pela primeira vez, as atrizes revelaram os nomes das irmãs que protagonizam a trama. Leonor, Eva e Mafalda são filhas da personagem interpretada por Dalila Carmo.