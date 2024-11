Lançamento «A Fazenda»: Com uma trança comprida e chapéu, Cláudio de Castro dá lição de estilo

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Cláudio de Castro marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

Com uma trança comprida até meio das costas e com um chapéu o ator deixou todos de 'queixo caído'. Usou, ainda, um fato verde com blusa preta.

O ator dá vida a Duarte: assistente administrativo no escritório de advogados "Borges & Neto" em Lisboa. Fisicamente atraente e com uma postura descontraída, Duarte cresceu num ambiente caótico, fruto das paixões e conflitos entre os pais, Alba e Miro. Ele cresceu com uma total ausência de regras, mimado e a acreditar que podia fazer tudo o que lhe apetecia. Os pais divorciaram-se quando ele tinha quinze anos, o que só agravou. Teve problemas de adição a drogas e chegou a estar internado. Os seus pais nunca desistiram de o apoiar. Primeiro, Miro arranjou-lhe emprego no clube “Muxima”, o que foi uma péssima ideia pois Duarte vivia de noite e contraía dívidas que não podia pagar. Na esperança de lhe darem um rumo mais estável, os pais arranjaram-lhe então um emprego como assistente administrativo numa sociedade de advogados, onde ele ainda hoje trabalha. Duarte manipula os sentimentos de culpa dos pais para se manter na zona de conforto. Nos relacionamentos amorosos, é volúvel e nunca se compromete, tendo vivido um romance conturbado com Vânia, bartender no "Muxima". Ele detesta o trabalho atual, mas sabe que precisa manter o emprego, pois perderia o apoio dos pais se cometesse mais erros. No entanto, os fantasmas do seu passado continuam a persegui-lo, ameaçando sua estabilidade futura.