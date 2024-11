Lançamento «A Fazenda»: Conheça o elenco infantil da nova novela da TVI

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Isaac Cosmelli e Laís da Veiga marcaram presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

As duas crianças fazem parte do elenco infantil e espalharam fofura no evento.

Isaac dará vida a Lucas: um miúdo angolano, filho de Januário e Weza, que nasceu e cresceu numa fazenda da província de Huila. Estuda (pouco) na Escola Primária e quer ser artista, mas ainda não sabe muito bem do quê. A mãe, apesar de ser muito exigente, adora-o. Com a cumplicidade do pai, ele acaba por fazer tudo o que quer. Daniela, a irmã mais velha, não lhe apara os golpes, mas acha-lhe graça. Criado num ambiente familiar caloroso, Lucas é um miúdo irrequieto, traquinas e imaginativo que consegue sempre arrancar sorrisos. Tal como o pai, Lucas é entusiasta da música e grava vídeos seus e dos seus colegas da escola a executarem danças, que se tornaram muito populares online.

Já Laís será Lili: tem 6 anos de idade e foi criada por Patrícia, até então, sem saber quem é o pai, mas isso não lhe fez falta, pois, a mãe deu-lhe amor em dobro. Quando a história começa, ela acabou de perder a mãe, e foi entregue à avó Dinambebe que vive numa aldeia de cubatas. A avó acaba por entregá-la à Missão, uma instituição para crianças órfãs, pois não tem condições de criá-la. Quando surge Júlia, uma portuguesa que era muito amiga da sua mãe, e que decide adotá-la, Lili fica eufórica e muito feliz, até porque Júlia parece ter um amor muito grande por ela. O processo de adoção não é fácil, por Júlia ser uma pessoa instável emocionalmente, mas esta não está disposta a abrir mão dela e lutará com todas as suas forças.