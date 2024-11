Lançamento «A Fazenda»: Evandro Gomes, o ator que vai deixar muitas pessoas a suspirar

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Evandro Gomes marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

O ator posou com uma camisola de lã com camisa por baixo e umas calças escuras.

Talu é a sua personagem que fará par romântico com Eva (Margarida Corceiro): tem uma aura de mistério que o torna muito atraente. É filho de Lukenia Nascimento e nunca conheceu o seu pai. Cresceu numa aldeia da província de Huila, num ambiente onde as oportunidades escasseavam. Desde cedo, Talu sempre demonstrou que tinha objectivos definidos e capacidade de superar os obstáculos. Para isso, ele teve a ajuda de Gaspar, um empresário português radicado em Angola com quem a sua mãe tinha um relacionamento amoroso. Gaspar, que não tinha filhos, tomou Talu sob a sua protecção. Pagou-lhe os estudos de engenharia em Lisboa e, quando Talu regressou a Angola, deu-lhe emprego na sua fazenda agropecuária. Talu era um trabalhador empenhado e depressa se tornou no seu homem de confiança. Durante a faculdade, Talu namorou com Nadir, filha do sócio de Gaspar, que, como ele, estudava em Lisboa. Os dois acabaram por se separar e hoje são amigos, embora Nadir continue a gostar secretamente dele. O fim do namoro foi um golpe para Lukenia, que ambicionava casar o filho com uma herdeira rica. No início da história, ele conhece Eva, uma jovem portuguesa e os dois têm vivências muito diferentes e personalidades que colidem, mas ficam atraídos um pelo outro. No entanto, eles descobrem que estão em lados opostos da barricada, na disputa de uma herança que divide as suas famílias.