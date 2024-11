Lançamento «A Fazenda»: Isaac Alfaiate surpreende com capote alentejano

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Isaac Alfaiate marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

O ator surpreendeu tudo e todos ao surgir com um capote alentejano, que, segundo o próprio, foi-lhe oferecido.

Feliz, o artista revelou que é embaixador do Alentejo e que a família é alentejana.

Dará vida a Ary em «A Fazenda»: Ary é um jovem vaqueiro que trabalha numa fazenda agropecuária na província de Huila, Angola. Nascido em Portugal como filho de pequenos comerciantes, juntou-se à avó Zulmira após regressar a Angola, no final da guerra civil. Desde pequeno, Ary sempre teve dificuldades em aceitar autoridade e, após concluir os estudos, a sua avó conseguiu-lhe um emprego na fazenda, onde se sentiu realizado entre os animais. Fisicamente atraente e de porte atlético, Ary cuida bem da sua aparência, adotando um estilo descontraído e irreverente. Ele mantém uma relação afetuosa com Zulmira, embora tenha problemas em aceitar a sua autoridade, e é amigo próximo de Joel, o neto adotivo de Zulmira. Ary já teve várias namoradas, mas não se prende facilmente. À data namora com Daniela, a professora primária da fazenda, mas a personalidade contida e ponderada de Daniela deixa-o pouco empolgado. Terá uma relação conturbada com Júlia, que conhece quando esta toma posse de uma herança em Angola. Júlia é como ele e não se prende a ninguém, mas os dois acabarão por se apaixonar. Ary está contente com a sua vida e tudo o que quer é continuar na fazenda a fazer aquilo que gosta, mas o envolvimento tumultuoso com Júlia trar-lhe-á grandes desafios.