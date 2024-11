Lançamento «A Fazenda»: Margarida Corceiro e Evandro Gomes - o casal da ficção que o vai deixar colado ao ecrã

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Margarida Corceiro e Evandro Gomes marcaram presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

Os dois atores 'esbanjaram' elegância neste evento, que antecede a estreia, dia 25 de novembro.

Eles serão um casal na novela e revelamos já um pouco: Dois jovens, uma portuguesa e um angolano, vivem um grande amor, ameaçado pela disputa de uma fazenda herdada em Angola.

Eva, uma jovem sem perspectivas, descobre que herdou uma fazenda em Angola. Ao ouvir o nome do doador, a sua mãe revela um segredo do passado. Ela acompanhava o marido, numa viagem de negócios a Angola, quando conheceu Gaspar, um fotógrafo que só tinha sonhos para oferecer. Os dois viveram um romance intenso, mas breve, pois ela foi obrigada a escolher a segurança do casamento. Gaspar morreu agora sem herdeiros e deixou toda a sua fortuna às filhas da única mulher que amou.

Gaspar nunca casou, mas vivia com uma mulher que tinha um filho de uma relação anterior: Talu, o braço direito do empresário, que era tido como seu herdeiro natural. Talu ambicionava continuar a obra do seu mentor e contribuir para riqueza do seu país.

Quando Talu e Eva se conhecem, nasce uma daquelas paixões que parecem resistir a tudo. Porém, nessa altura, eles ainda não sabem que o testamento de Gaspar os colocará em campos opostos.

Forçado a disputar a fazenda com Eva, Talu terá de escolher entre a convicção e a paixão. E tudo se complica quando se descobre que a morte de Gaspar está envolta em mistério.