Lançamento «A Fazenda»: O grande detalhe do look de Maya Booth que ninguém vai esquecer

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Maya Booth marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

A atriz optou por usar um vestido preto curto com um cinto. Mas, o grande destaque foi o penteado: duas tranças compridas.

Vânia é o nome da sua personagem em «A Fazenda»: possui uma beleza original e destaca-se pela excentricidade. Nascida num subúrbio de Lisboa, foi criada pela mãe solteira, dona de um pequeno cabeleireiro. Desde cedo, Vânia aprendeu a desenrascar-se e foi a trabalhar como bartender que conheceu Eduardo. Numa noite em que conduzia o seu carro, Vânia atropelou um homem e fugiu. Eduardo assumiu a culpa pelo acidente, para salvar a mulher e para que Jéssica não ficasse privada da mãe. O relacionamento não resistiu à cadeia e Vânia pediu o divórcio. Muito magoado, Eduardo tentou reverter a condenação, mas não conseguiu. A batalha legal fez cabeçalhos de jornal e Vânia foi à televisão contar a sua história, habilmente construída. Virou a filha contra o pai e, desde então, Eduardo não vê Jéssica. Atualmente, Vânia é bartender no Muxima e pessoa de confiança de Leti, a dona, de quem se tornou amiga. Vânia admira a mãe, mas acha que ela carece de ambição. Ama Jéssica, embora tenha pouca paciência com as dificuldades da adolescência. Teve um caso complicado com Duarte, que ainda mexe com ela, apesar dos problemas. Perspicaz e astuta, Vânia é mentirosa compulsiva e sedutora, adaptando-se a qualquer ambiente e formando amizades rapidamente. Com Eduardo prestes a sair da prisão e determinado em expor a verdade e recuperar Jéssica, Vânia prepara-se para a batalha contra o ex-marido, sabendo que precisa de aliados poderosos por isso vai à procura deles, onde quer que estejam.