Lançamento «A Fazenda» - O look magnífico de Margarida Corceiro: «Gosto de vir simples»

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Margarida Corceiro marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

A atriz estava 'linda de morrer' com um look composto por duas peças separadas da marca Stivalli, uns brincos da Fendi e uma botas até ao joelho. O sytling foi de Luís Borges: «Gosto de vir simples e confiei 100% no Luís.

Margarida dá vida a Eva e confessa: «A Eva é luz».

Eva é a filha mais nova de Leonor e Miguel Borges Lacerda. A sua infância foi marcada pelo casamento conflituoso dos pais e pela solidão, encontrando um refúgio em livros e filmes. Passava longas temporadas na quinta dos avós em Santarém. Eva tinha dez anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa com as duas filhas mais novas e a mais velha ficou com o pai. Na adolescência, enfrentou dificuldades financeiras e começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas, além de apoiar a mãe emocionalmente. Eva formou-se em Veterinária como estudante-trabalhadora, mas está insatisfeita com o emprego atual, longe da sua paixão pelo trabalho de campo. No início da história, Eva encontra-se num impasse, sem dinheiro para pagar os tratamentos psiquiátricos da mãe. A vida de Eva sofre uma reviravolta, inesperada, quando recebe em herança uma grande fazenda agropecuária em Angola. Porém, a herança é disputada por um jovem angolano (Talu), com quem terá um relacionamento amoroso, marcado por grandes desafios.