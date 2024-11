Lançamento «A Fazenda»: Soraia Tavares 'quebra a regra' com look unissexo e arrasa

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Soraia Tavares marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

A atriz arrasou com um conjunto unissexo e revelou: «Vim com o Fato do meu namorado.. uso muitas coisas unissexo».

Ninguém ficou indiferente a este look.

Soraia vai vestir a pede de Daniela: professora primária na escola da fazenda Moringa, uma jovem de traços expressivos e postura confiante, que valoriza a sua herança cultural. Filha de Januário e Weza, teve uma infância estável e afetiva. Sempre foi uma aluna dedicada, terminando o liceu com boas notas e licenciando-se em Educação Primária. Agora, trabalha na própria fazenda onde cresceu. Muito próxima da mãe, Daniela admira a sua força e determinação. Embora carinhosa com o pai, vê-o como irresponsável. Ela adora crianças e tem uma relação próxima com o irmão Lucas, a quem tenta, sem muito sucesso, incutir responsabilidade. Daniela vive um namoro intermitente com Ary, um vaqueiro da fazenda. A sua melhor amiga é Nadir, a filha do seu patrão e médica no posto da fazenda. As duas têm personalidades opostas e experiências de vida muito diferentes, mas completam-se. Responsável, focada e defensora de causas sociais e culturais, Daniela preza as suas conquistas e leva a vida com seriedade, embora compense isso com generosidade e empatia, especialmente no seu trabalho com crianças. Orgulhosa do seu percurso profissional, ela será desafiada a repensar nos seus objetivos, especialmente quando o seu relacionamento com Ary for posto à prova pelas visões e projetos de vida diferentes.