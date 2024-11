Lançamento «A Fazenda»: Vestidos? Inês Aguiar brilha com macacão muito elegante

Esta quinta-feira, 14 de novembro de 2024, Inês Aguiar marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Fazenda».

A atriz mostrou que os macacões são tão elegantes como os vestidos e posou com um macacão branco da marca Caio.

Mafalda é o nome da personagem de Inês Aguiar: é a filha mais velha de Leonor e do advogado Miguel. Foi filha única durante os primeiros cinco anos de vida e ressentiu-se muito quando nasceram as duas irmãs mais novas e lhe roubaram as atenções. Tornou-se o patinho feio. O seu pai, visto na família como um déspota insensível, para ela é um homem forte que não encontrou uma mulher à sua altura. Por isso, Mafalda tomou sempre o partido do pai, na esperança de se sentir reconhecida e valorizada por ele. Mafalda tinha 17 anos quando os seus pais se divorciaram. Leonor saiu de casa com as duas filhas mais novas e Mafalda escolheu ficar com o pai. As suas hipóteses de afirmação passavam por lhe provar o seu valor. Foi ótima aluna, seguiu advocacia e iniciou a carreira na sociedade de advogados de Miguel, onde ainda hoje trabalha. Mafalda mantém uma relação secreta com Gustavo Sequeira Neto, sócio do seu pai no escritório de advocacia.