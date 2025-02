Lançamento «A Protegida»: Confiante, Catarina Rebelo arrasa no evento da novela

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Catarina Rebelo marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

Com umas calças, top e sapatos de salto alto em preto, a atriz deslumbrou. Usou ainda o cabelo apanhado para completar o look.

Catarina Rebelo vai dar vida a Sofia: É uma sobrevivente. Viveu muitos anos a assistir à violência doméstica que o pai exercia sobre a mãe. Tentou amenizar o conflito, mas acabou por tornar-se mais uma vítima. Ver a dependência e fragilidade da mãe perturbou-a e ajudou a definir os seus próprios limites pessoais. Ao atingir a maioridade, deixou a sua casa e afastou-se da família. Desistiu dos estudos, mas sonha em formar-se em Direito para ajudar a família. Evitou relações sérias, mas foi traída pela paixão avassaladora que sentiu por Manuel assim que o conheceu. Os dois fura-vidas cruzaram-se durante os tempos de sobrevivência e tornaram-se cúmplices, no amor e no crime. Trabalharam com Hector, que os salvou de irem para a prisão e Sofia agora enfrenta dilemas morais ao considerar envolver-se num plano para vigiar Mariana, utilizando o seu passado de vítima de violência doméstica. Apesar disso, ela valoriza a cumplicidade com Manuel e começa a criar laços genuínos com a família Vilalobos, encontrando um sentido de família e pertença.