Lançamento «A Protegida»: De saia, Mário Oliveira arrisca no visual para o evento

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Mário Oliveira marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

O ator arriscou no visual e mostrou que as saias não são só para as mulheres. Com uma saia e t-shirt pretas e um blazer branco, o artista arrasou no evento.

Mário Oliveira vai vestir a pele de Sanjav Khan: Nasceu e cresceu em Goa, num contexto sociocultural elevado e numa família muito ligada às raízes portuguesas que ainda permanecem no estado indiano. Os pais eram fãs de fado e passaram-lhe o gosto por este género musical, um dos seus favoritos. Protetor da irmã Aruna, decidiu emigrar para Portugal depois de a irmã ter sido violada durante um assalto à casa onde viviam. Em Vale do Rio, trabalha na moagem da Café Vilalobos e destaca-se como engenheiro mecânico. Será vítima de preconceito, mas encontrará em Mariana uma amiga e defensora. É romântico e respeitador com as mulheres. Apesar da resistência que encontra em Margarida, acha-a divertida. Vai ficar próximo de Paz, que se mostra curiosa com a sua cultura. Não hesitará em oferecer-se como dador de medula quando descobrir que é compatível. Os ciúmes e a atitude xenófoba de Rui porão em risco a sua permanência em Portugal.