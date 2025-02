Lançamento «A Protegida»: Há 2 pormenores que saltam à vista no look de Duarte Gomes

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Duarte Gomes marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

O ator posou no evento com um look simples e muito elegante: calças cinzentas e camisola de malha com gola, de cor preta.

Mas, os grandes detalhes são os óculos de sol e a pulseira colorida no pulso esquerdo.

Duarte Gomes vai interpretar Manuel neste projeto: Assistente pessoal de Hector e namorado de Sofia, cresceu num bairro social onde o crime era parte do quotidiano. Na adolescência já traficava droga e chegou a ser apanhado pela polícia, mas escapou da prisão por ser menor. Tentou endireitar-se com os estudos e chegou a ser bom aluno, mas a tentação do dinheiro fácil sempre foi mais aliciante. Encontrou em Sofia a sua única família e tornou-se obcecado por ela, colocando-a acima de tudo. Foi durante um dos assaltos que fizeram juntos que conheceram Hector, o seu álibi para o homicídio involuntário do dono da loja que roubaram. Embora tenha aprendido karaté e execute tarefas pesadas para Hector, sonha com uma vida confortável ao lado de Sofia, mas ela adia essa fuga por ainda ver utilidade no empresário. Ciumento e intempestivo, Manuel aceita as vontades de Sofia, sem questionar, mas precisa de aprender a traçar seu próprio caminho. Em situações limite todos os outros estarão em segundo lugar. Esta verdade também se impõe na relação de casal.