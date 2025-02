Lançamento «A Protegida»: Marina Mota, uma das atrizes mais acarinhadas, está de regresso à TVI

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Marina Mota marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

Este é o regresso da atriz, que é uma das mais acarinhadas do público, à ficção da TVI, sendo que o último projeto na estação foi «Para Sempre».

A atriz marcou presença no evento, sendo que optou por usar umas calças brancas, camisola e um casaco comprido às riscas preto e branco. Para completar o visual, a artista escolheu uma botas castanhas.

Poderá ver Marina Mota a interpretar Anita na novela: É cuidadora, muito correta e direta. Ávida leitora. Carinhosa, vive dedicada à família desde que casou e é algo que nunca a afligiu. O seu falecido marido era um grande empresário de hotelaria e sempre lhe ofereceu uma vida desafogada. Graças a isso, é uma mulher de família e poder dedicar-se, exclusivamente, a construir a sua foi um privilégio que sempre valorizou. Quando a filha mais velha morreu num acidente de viação, os seus alicerces emocionais desabaram por completo. Chegou a pensar desistir da vida, mas graças ao amor de Hector conseguiu superar. No entanto, nunca perdeu a obsessão pela filha que morreu, chamada Amélia e muito parecida com a chef por quem Hector acabou por se apaixonar. Vê na possível relação de Hector e Mariana uma continuação da sua família que, com o falecimento do marido, ficou reduzida a si e ao seu único filho. Pressiona o filho a casar e a ter filhos para poder ver a casa cheia de netos.