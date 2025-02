Lançamento de «A Protegida»: Aos 47 anos, Paula Neves deslumbra com visual arrojado

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Paula Neves marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

A atriz deslumbrou com um macacão preto com um detalhe impressionante: uma faixa com uma transparência muito elegante do pescoço até à barriga.

Paula Neves vai dar vida a Gina Somba: é rececionista da academia Arena 8 e é uma mulher intensa e apaixonada pela vida. Sempre foi notada pela sua beleza e personalidade vibrante, o que constantemente aflige o marido, Nuno. Ama-o loucamente e nunca pensou em traí-lo, mas até gosta de lhe provocar alguns ciúmes. Acha que isso mantém a chama da paixão acesa. É obcecada com ele e com a vida sexual de ambos. Embora compartilhe com Nuno a insegurança quanto à idade, jamais revela as suas vulnerabilidades, pois acredita que mostrar fraqueza pode diminuir a sua imagem de mulher segura e sedutora. A vontade de manter a chama do casamento acesa vai levá-la a cometer algumas loucuras. Defende a renovação da Arena 8 para um tom mais feminino e, ao implementar aulas de dança, ajudará a salvar a academia da falência. Ama o seu filho, Leandro, de forma intensa e controladora, acreditando que ele deve ser disciplinado e um aluno exemplar.