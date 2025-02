Lançamento de «A Protegida»: Aos 81 anos, Maria do Céu Guerra mostra que a beleza não tem idade

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Maria do Céu Guerra marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

Aos 81 anos, a atriz espalhou elegância com um look total em preto: blazer, calças e camisola. A prova que a beleza não tem idade.

A artista vai interpretar Benedita em «A Protegida»: Perseverante, foi a primeira mulher a comandar o Café Vilalobos, marca de sucesso nacional e internacional. Promove a igualdade de género e o empoderamento feminino, mantendo salários baseados em competência. Endureceu por se destacar num mundo empresarial dominado por homens, mas em casa, com a família, encontra paz. A culinária sempre foi uma paixão, compartilhada com Laura e Mariana. Tem uma forte ligação com as mulheres da sua vida e sente-se devastada quando Mariana se distancia da família. Ela acredita que Laura, marcada pela perda de Carlos, nunca superou a dor e que Jorge a tem ajudado. Ajudou Mariana a abrir o seu restaurante, no Mogadouro, sem nunca desistir de trazê-la de volta à sua terra natal. Embora compreenda a escolha de Mariana, de não continuar o legado da família.