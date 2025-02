Lançamento de «A Protegida»: Diogo Morgado, o sinónimo de charme e elegância

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Diogo Morgado marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

O ator espalhou charme e elegância no evento com um look escuro (blazer, calças e casaco) e com uma camisa aos quadrados, em tons de azul e vermelho.

Diogo Morgado vai dar vida a Virgílio: o Diretor financeiro da Café Vilalobos. É circunspecto, austero, metódico e calculista, emana poder, é temido pelos outros, inteligente, culto e sofisticado. O irmão mais novo, Carlos, teve alguns problemas de saúde no início de vida e foi superprotegido. Por este motivo, Virgílio cresceu a sentir-se preterido, sentiu falta de atenção dos pais e viveu sempre na sombra do irmão. Após a juventude, marcada pelo abuso de drogas e conflitos familiares, recupera e torna-se um profissional rigoroso, mas continua a ser julgado pelo passado. Sente-se injustiçado pelo irmão, que não o promove devido ao histórico com drogas. Em resposta, encomenda um ataque com o objetivo de o deixar debilitado e afastado da empresa. O serviço foi encomendado a Jorge, à época um trabalhador da fábrica que ajudou num momento de desespero. O plano não correu como previsto e Carlos acabou por morrer, uma culpa que carrega consigo até hoje e que divide com Jorge. A sua ambição e culpa levam-no a manipular situações para assumir o controlo da empresa. A dedicação ao trabalho não lhe dá espaço para relações amorosas duradouras, mas vai acabar por se apaixonar por Aruna.