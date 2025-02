Lançamento de «A Protegida»: O penteado de Inês Herédia é ideal para o dia dos namorados

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Inês Herédia marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

A atriz brilhou com um vestido de cetim em azul e, para completar o look, escolheu fazer um penteado muito elegante ao estilo de uma princesa.

Inspire-se, pois este é um look ideal para o dia dos namorados.

Inêes Herédia vai vestir a pele de Margarida: Funcionária da fábrica Café Vilalobos. Divertida e leve, valoriza as raízes e tradições da terra. Casou-se com Rui, irmão da sua melhor amiga. Privilegia a estabilidade e os laços duradouros. Começou por trabalhar como babysitter de Mariana e, anos mais tarde, Laura contratou-a para a fábrica. É, por isto, muito grata e amiga das mulheres Vilalobos. Ela preocupa-se em manter a família unida e é contra a ideia de se mudar para Edimburgo com Rui e a filha Paz, preferindo que Rui volte para Elvas. Quando Paz é diagnosticada com aplasia medular, ela confia nos médicos portugueses e opõe-se à ideia de que o estrangeiro seja a solução. Tem preconceito contra Sanjay, o novo funcionário da fábrica, mas enfrenta um dilema quando descobre que ele é um dador de medula compatível com Paz. A relação com Rui é difícil, marcada por falta de comunicação e atitudes machistas, o que a afasta dele e a aproxima de Sanjay.