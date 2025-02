Lançamento de «A Protegida»: Pedro Sousa dá uma lição de estilo

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, Pedro Sousa marcou presença no lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida», na Casa do Desenho, em Lisboa.

Charmoso, o ator arrasou e deu uma lição de estilo ao usar uma camisa branca, um casaco castanho, calças escuras e, para completar, um lenço em tons de cor de laranja.

Poderá ver Pedro Sousa a interpretar José Diogo (JD): Guarda Costas, lutador de karaté, sócio da Academia Arena 8. É calmo, de poucas palavras. Sente alguma dificuldade em expressar o que sente. Não conhece os pais biológicos, esteve em instituições até tarde. Em casa de Jorge, que o adotou por culpa, Clarice tenta amá-lo como pode, apesar de amargurada. Zanga-se com os pais quando descobre a vida dupla de Jorge, que considera indigna. Desilude-se com Clarice, que diz aceitar isto por causa do dinheiro que Jorge ganha com Laura. Afasta-se deste ambiente que considera tóxico. Mariana foi quem o fez feliz, no tempo em que conviveram, em crianças. Sonhava com o dia em que poderia ficar perto dela para sempre. Vê Mónica como irmã e ama-a profundamente nessa condição de família. Não a ama com paixão, nem desejo. Tem um instinto protetor afiado devido ao passado como militar. Também por honrá-lo, aceita a missão de ser o guarda-costas de Mariana. É acusado, injustamente, de ter causado a morte do pai de Mariana. O karaté é a sua paixão, as poucas ligações que tem estão neste mundo. Mariana é o seu oposto, com a sua alegria e a sua liberdade e, por isso, é ela quem o vai ajudar a libertar-se, a mostrar sentido de humor e um pouco de loucura.