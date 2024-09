Lembra-se da Pitty de «Cacau»? Vai casar dentro de dias e o noivo é cantor

Ludy Guimarães está noiva e a dias de casar com o amor da sua vida. Segundo as publicações da atriz, o casamento será no segundo fim de semana de setembro de 2024.

A artista vai dar o nó com Lucas Anderson, cantor e compositor. Conheça um pouco o trabalho de Lucas.

Recorde-se que Ludy deu vida a Pitty em «Cacau»: irmã de Guto, melhor amiga de Cacau. Tal como os dois, também trabalha na fábrica de chocolate. Disciplinada, metódica e observadora, é a mais reservada do trio e o braço direito de Cacau: ajudando-a a calcular a preceito cada ingrediente. Ela e o irmão guardam um trauma do passado, que apenas Cacau conhece. A jovem acaba por morrer num incêndio ateado pela própria.