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Lembra-se de Alex de “Morangos com Açúcar”? Hoje está irreconhecível e já tem um filho

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 26min
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André Caramujo tornou-se conhecido do grande público ainda muito jovem, quando, com apenas 12 anos, ganhou destaque ao interpretar o irreverente Alex na 4.ª temporada de “Morangos com Açúcar”. O papel rapidamente o transformou num rosto familiar para os portugueses, marcando uma geração que acompanhava a popular série juvenil.

Após esse primeiro grande impacto televisivo, o ator continuou a construir o seu percurso no pequeno ecrã, integrando várias produções da TVI. Entre os projetos em que participou destacam-se novelas como “A Outra”, “Deixa Que Te Leve” e, mais recentemente, “Jogo Duplo”, consolidando a sua presença no meio artístico.

Como está André Caramujo atualmente?

Hoje, André Caramujo tem 31 anos, é pai de um rapaz chamado Hayden e mantém uma ligação forte às atividades que sempre o acompanharam desde a juventude. Entre elas, destacam-se os desportos radicais, uma paixão antiga que continua a fazer parte do seu quotidiano.

Recentemente, participou em «A Protegida», onde está irreconhecível:

Histórias sem pausas?
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Apesar das mudanças naturais ao longo dos anos, o ator preserva o gosto pela adrenalina e pela vida ativa, conciliando agora essa vertente com a responsabilidade da paternidade.

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