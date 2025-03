Lembra-se de Filomena Cautela nos Morangos com Açúcar?

Filomena Cautela, atualmente com 40 anos, é hoje uma das apresentadoras mais carismáticas da televisão portuguesa, mas poucos se lembram de que a sua carreira começou na representação. Foi em 2004, na primeira temporada da icónica série juvenil Morangos com Açúcar, que a então jovem atriz deu os seus primeiros passos no mundo da televisão.

No papel de Carla Santos, uma adolescente irreverente e determinada, Filomena Cautela destacou-se pelo seu talento e presença em cena. A sua personagem ficou marcada por uma relação polémica com o pai da sua melhor amiga, interpretado por Luís Esparteiro. Apesar de não ser uma das protagonistas principais, a sua participação foi memorável para muitos fãs da série.

Após Morangos com Açúcar, Filomena construiu uma carreira sólida como atriz, participando em várias produções da TVI, como Ana e os Sete, Casos da Vida e Santa Bárbara. No entanto, foi como apresentadora que conquistou verdadeiramente o público português. O seu humor mordaz e espontaneidade tornaram-na uma das figuras mais queridas do entretenimento nacional, especialmente com o programa 5 Para a Meia-Noite e a apresentação do Festival da Eurovisão em 2018.

No «Você na TV!», Filomena Cautela falou de audiências, do seu percurso na televisão e elogia o trabalho de Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora confessa que não vive para as audiências.

No «Você na TV!», Goucha e Maria colocam Filomena sob pressão, a apresentadora responde sem preconceito e com piada às questões colocadas.

Hoje, aos 40 anos, Filomena Cautela continua a ser um nome incontornável da televisão portuguesa.

Para os fãs mais nostálgicos, será sempre lembrada como a jovem Carla da primeira temporada de Morangos com Açúcar. E você, ainda se lembra dessa fase da sua carreira?