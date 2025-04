Lembra-se de Gabriela Barros em «Morangos com Açúcar»?

Gabriela Barros, de 36 anos, estreou-se na TVI nos «Morangos com Açúcar», na 8ª temporada. A atriz deu vida a Marta, a protagonista que fazia par romântico com David Carreira. O ator dava vida a Lourenço Seixas.

Depois, participou em diversos programas de entretenimento e ficção da TVI, onde brilhou, como: «A tua cara não me é estranha», «Doida por ti», «Mulheres», «Santa Bárbara» e «Ai a minha vida».

Na vida pessoal, Gabriela Barros é mãe de uma menina, Laura, de quase dois anos. Esta bebé é fruto da relação da atriz com o brasileiro Miguel Thiré. A atriz está grávida de outro bebé. A novidade foi partilhada no Instagram, enquanto a atriz, o companheiro e a filha do casal estavam no Brasil.

O companheiro de Gabriela é ator e participou nas novelas «A Impostora» e «Valor da Vida».

Recorde que numa conversa com Manuel Luís Goucha, Gabriela Barros revelou que foi preconceituosa para com Miguel: