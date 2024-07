Lembra-se de Jorge Mendes e Sérgio Calado de «Inspetor Max»? 20 depois da estreia, reencontraram-se!

Jorge Mendes e Sérgio Calado eram a dupla imbatível de «Inspetor Max», interpretada por Fernando Luís e Rui Santos.

Esta

Esta dupla, conseguia resolver os casos mais estranhos.

Agora, 20 anos depois da estreia, os atores reencontraram-se e tiraram uma fotografia para recordar o momento.

«20 anos de “Inspetor Max” passaram e continuamos a fazer parte das vossas vidas. Ontem reencontrei o meu querido amigo @oficialfernandoluis e fiquei muito feliz, é das pessoas de quem eu gosto genuína e profundamente. Comentámos o facto de termos sido parte da Infância e adolescência de muitos portugueses.

E é com muito respeito pelo público que deixamos aqui este registo 20 anos depois. Beijinhos e abraços para todos vocês. Quem via e vê o “Inspetor Max” que se acuse», escreveu Rui Santos na publicação do Instagram.

Rapidamente, a caixa de comentário encheu-se para recordar a série: «memórias maravilhosas que tenho dessas filmagens, abraço aos dois», «Sempre vi desde que me lembro. Até me lembrava de acontecimentos e, muito provavelmente, de algumas falas dos personagens», «O Inspector Max foi e continua a ser uma referência para todos. Excelente série que contínuo a rever sempre com muito agrado. Vocês são maravilhosos».

