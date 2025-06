Lembra-se da Lola de Morangos com Açúcar 2? Pode vê-la em «A Fazenda», mas provavelmente não a reconhece

Foi uma das personagens marcantes da segunda temporada de Morangos com Açúcar e conquistou o público com o seu carisma juvenil. Joana Borja, que deu vida à inesquecível Lola, está agora com 36 anos e segue uma carreira artística que a tem levado além-fronteiras — mas está tão diferente que muitos poderão nem reconhecê-la.

Duas décadas depois da estreia da sua personagem, a atriz continua ligada ao mundo da representação, mas com um percurso mais internacional e artístico. Atualmente, pode ser vista na novela A Fazenda, onde interpreta Sónia, uma nova personagem que marca o seu regresso à ficção televisiva. O seu talento levou-a também até ao universo da televisão britânica, com destaque para uma participação na icónica série Doctor Who.

Além do ecrã, Joana Borja tem também deixado a sua marca nos palcos, nomeadamente em Londres, onde participou numa elogiada adaptação de Hamlet apresentada no prestigiado Young Vic Theatre.

Se é fã de Morangos com Açúcar, talvez valha a pena espreitar os projetos atuais de Joana Borja — mas prepare-se: pode não a reconhecer à primeira vista.

Aproveite e percorra a galeria para ver mais fotos da atriz.