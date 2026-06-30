Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

«Terra Forte»: Sammy encontra pista decisiva para localizar Dudu e Rosinha

Terra Forte
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

Hoje

É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Hoje

Não é IA, é real. Famosa atriz, de 60 anos, impressiona pela beleza que tinha nos anos 80

Hoje

O testemunho marcantes de Rosa do Canto sobre ser mãe: «Perguntei à minha mãe se ela gostava mais dos meus irmãos. Ela respondeu…»

Coração De Mãe
Hoje

De novela a fenómeno desportivo: «Coração de Mãe» invade o mundo do futebol

Coração De Mãe
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Coração De Mãe
Hoje

Terra Forte: Sammy e António fazem uma promessa: deixar Flor no passado

Terra Forte
Ontem

Momento inesperado em «A Madrasta»: Cajó encontra criança fugida e decide acolhê-la

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Pedro foi alvejado, mas o alvo era Diana. Estes são os principais suspeitos do crime

A Madrasta
Ontem

Mais Vistos

Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum

Ontem
1

Casamento de luxo na Comporta é notícia em todo o Mundo. E os vestidos das convidadas vão mudar as tendências

qua, 9 set
2

Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Coração De Mãe
Hoje
3

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Hoje
4

São cinco irmãos, fazem sucesso nas redes e já chegaram à televisão: conheça os Guanilho

Ontem
5

Mundo do desporto de luto. Futebolista morre aos 19 anos em trágico acidente

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Coração De Mãe
Hoje

Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Coração De Mãe
Hoje

O testemunho marcantes de Rosa do Canto sobre ser mãe: «Perguntei à minha mãe se ela gostava mais dos meus irmãos. Ela respondeu…»

Coração De Mãe
Hoje

Momento inesperado em «A Madrasta»: Cajó encontra criança fugida e decide acolhê-la

A Madrasta
Ontem

Terra Forte: Suspeita de traição deixa Flor à beira da revolta

Terra Forte
Ontem

Tinha apenas 22 anos e venceu um dos concursos de beleza mais populares do Mundo. A sua morte está a chocar

Ontem
FORA DO ECRÃ

Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Hoje

Neta de uma das atrizes mais emblemáticas de Portugal está gravida. E as imagens do anúncio são perfeitas

Hoje

É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Hoje

Não é IA, é real. Famosa atriz, de 60 anos, impressiona pela beleza que tinha nos anos 80

Hoje

Tinha apenas 22 anos e venceu um dos concursos de beleza mais populares do Mundo. A sua morte está a chocar

Ontem

Foi uma das estrelas de uma produção inesquecível da TVI. Hoje tem uma casa de sonho e nós mostramos tudo

Ontem
Mais Fora do Ecrã