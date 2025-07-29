Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«A minha primeira vilã»: O agradecimento emotivo de Ana Guiomar na reta final de «Amor à Prova»

Dois às 10
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Prepara-se! Joana de Verona garante reviravoltas inéditas no fim de «Amor à Prova»

Dois às 10
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Quero é Viver
Hoje

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo aparece de surpresa perante Pedro e deixa Francisca em pânico

A Madrasta
Hoje

Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Dani fica arrepiada após aviso inquietante de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

O que aconteceu aos 16 anos continua a marcar esta famosa atriz, até hoje

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «A Madrasta»: Eduardo, o advogado, beija Diana

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Chocante! Babi faz algo impensável, após entregar a filha

Terra Forte
Hoje

Primeiros episódios «A Madrasta»: Felícia entra em pânico quando Carminho fala sobre o nascimento de João Maria

A Madrasta
Hoje

«Amor à Prova» chega ao fim: esta noite, a novela despede-se dos telespectadores

Amor à Prova
Hoje

Mais Vistos

É um dos elementos chave da seleção nacional e namora com uma atriz bem conhecida

A Fazenda
seg, 22 jun
1

«Sai da água, eles vão te comer…»: João Neves e Madalena Aragão acabam rodeados de tubarões

A Fazenda
29 jul 2025
2

Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé

Ontem
3

«Amor à Prova» chega ao fim: esta noite, a novela despede-se dos telespectadores

Amor à Prova
Hoje
4

Últimos episódios «Amor à Prova»: Fique a par das emoções finais da sua novela

Amor à Prova
sex, 19 jun
5

Primeiros episódios «A Madrasta»: Simão descobre que o pai foi assassinado e começa a desconfiar de tudo

A Madrasta
seg, 22 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Primeiros episódios «A Madrasta»: Na prisão, tentam matar Diana

A Madrasta
Ontem

Últimas emoções «Amor à Prova»: A queda de Amália

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima monta altar para Dudu e faz um pedido desesperado a Sammy

Terra Forte
Ontem

«Um novo capítulo»: Marisa Cruz anuncia mudança de vida

Ontem

Ana Guiomar vive 'fase de ouro' e revela entusiasmo: «Estou ansiosa por partilhar tudo»

Amor à Prova
Ontem

Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé

Ontem
FORA DO ECRÃ

Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»

Quero é Viver
Hoje

Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

Hoje

O que aconteceu aos 16 anos continua a marcar esta famosa atriz, até hoje

Hoje

Em companhia especial, Fernanda Serrano anuncia novidade em primeira mão

A Protegida
Ontem

Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé

Ontem

Ana Guiomar vive 'fase de ouro' e revela entusiasmo: «Estou ansiosa por partilhar tudo»

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã