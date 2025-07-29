Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
«A minha primeira vilã»: O agradecimento emotivo de Ana Guiomar na reta final de «Amor à Prova»
Dois às 10
Hoje
Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»
Quero é Viver
Hoje
Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»
Hoje
Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo aparece de surpresa perante Pedro e deixa Francisca em pânico
A Madrasta
Hoje
Após 9 anos de dedicação, Diogo Infante recebe notícia que está a emocionar os fãs
Amor à Prova
Hoje
Vem aí em «Terra Forte»: Dani fica arrepiada após aviso inquietante de Maria de Fátima
Terra Forte
Hoje
Primeiros episódios «A Madrasta»: Felícia entra em pânico quando Carminho fala sobre o nascimento de João Maria
A Madrasta
Hoje
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima monta altar para Dudu e faz um pedido desesperado a Sammy
Terra Forte
Ontem
Ana Guiomar vive 'fase de ouro' e revela entusiasmo: «Estou ansiosa por partilhar tudo»
Amor à Prova
Ontem
Liliana Santos faz declaração de amor muito especial: «Um amor que não cabe dentro do meu peito»
Quero é Viver
Hoje
Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»
Hoje
Apaixonadas e prestes a serem mães, atriz e cantora portuguesas revelam sexo do seu primeiro bebé
Ontem