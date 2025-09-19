Longe de Portugal e dos ecrãs, Liliana Santos mostra-se em destino de luxo: «Primeira vez de muitas»

Longe de Portugal e dos ecrãs, Liliana Santos mostra-se em destino de luxo: «Primeira vez de muitas» - TVI
Conhecida pela sua paixão por viagens e pelo contacto próximo com os seguidores, Liliana Santos partilhou novas imagens que estão a fazer sucesso no Instagram.

A atriz revelou que está de férias no Dubai, um dos destinos mais procurados do momento, e mostrou algumas fotografias a desfrutar da experiência.

«Primeira vez de muitas no Dubai!», escreveu na legenda da publicação, dando a entender que a cidade já a conquistou e que esta será apenas a primeira de várias visitas.

Liliana Santos continua a ser uma inspiração para muitos, não só pelo seu percurso como atriz, mas também pelo estilo de vida saudável e pela forma física invejável. Aos 44 anos, a atriz mostrou-se mais uma vez determinada e disciplinada ao partilhar um vídeo da sua rotina de treino no ginásio.

Nas imagens, vê-se Liliana a realizar vários exercícios focados no fortalecimento muscular, com energia, foco e boa disposição. Na descrição do vídeo, escreveu uma mensagem motivacional que rapidamente conquistou os seguidores:

«Temos de ser fortes, resistentes e resilientes. Mesmo sabendo que o meu querido e estimado @pt_pedrocorreia me ia “matar”, lá fui eu toda contente para mais um super treino! Depois desta missão bem cumprida, sinto-me bem 😊».

O momento partilhado não passou despercebido. Na caixa de comentários, as reações multiplicaram-se, elogiando não só o esforço da atriz como também os resultados visíveis do seu trabalho físico. Entre os muitos elogios, destacam-se: «Lindíssima e um corpinho esculpido com muito trabalho e dedicação à causa... Parabéns Liliana»«A minha inspiração diária» e o carinhoso «A atriz mais bonita da televisão portuguesa».

Este vídeo vem reforçar a imagem de uma mulher determinada, que alia a elegância ao esforço e que, mesmo com uma agenda preenchida, não abdica de cuidar de si. Ora veja:

 

Recorde a conversa de Liliana Santos, no «Goucha», onde falou dos estereótipos associados à beleza e como estes podem prejudicar a vida pessoal e a carreira.  

