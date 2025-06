Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»

Madalena Aragão e João Neves dão que falar no estrangeiro e este é o motivo

Madalena Aragão recorreu às redes sociais para assinalar um momento inesquecível na vida de João Neves, que este domingo conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Paris Saint-Germain. A jovem atriz partilhou uma imagem especial ao lado do namorado, no relvado do estádio, logo após a vitória histórica.

Na fotografia publicada no Instagram, João Neves surge a segurar a medalha de campeão, enquanto Madalena, orgulhosa, sorri ao seu lado. O casal, visivelmente apaixonado, encantou os fãs com a cumplicidade e ternura que os une, num dia de grande emoção e glória desportiva.

Na descrição da publicação, Madalena escreveu um texto comovente, onde expressa todo o orgulho e admiração pelo percurso do companheiro:

João, fizeste história. Vieste para Paris sem conhecer nada nem ninguém, sem saber falar a língua e sozinho. Hoje, passados 9 meses, tens uma equipa a quem podes chamar família e és um verdadeiro Parisiense. Não podia estar mais orgulhosa, o meu coração está quentinho por ti, meu amor 🧡 123___ VENCESTE A CHAMPIONS 🏆🥹".

A publicação não passou despercebida e os comentários encheram-se de mensagens de felicitações e carinho por parte de fãs e seguidores: «Grande campeão!!!! 🥺🙌🏼💙❤️», «Muitos parabéns, João. ❤️❤️❤️», «Parabéns João! Que orgulho! És um exemplo para tantos desportistas 😍», «Domínio! Parabéns!!!!🙌🙌».

Este gesto público de apoio emocionou os seguidores de ambos e mostra a solidez e o carinho que caracterizam esta jovem relação. Madalena Aragão e João Neves têm conquistado o coração dos portugueses, não só pelo talento que demonstram nas suas carreiras, mas também pela forma genuína e discreta como partilham o amor que os une.

