Madalena Aragão leva João Neves às gravações de «A Fazenda»

João Neves e Madalena Aragão assumem o namoro? Veja a primeira fotografia juntos!

João Neves fez uma visita especial aos estúdios da Plural, onde está a ser gravada a novela “A Fazenda”, da qual a sua namorada, Madalena Aragão, faz parte do elenco. A atriz partilhou o momento nas redes sociais, publicando uma fotografia do jogador do PSG nos bastidores da produção, acompanhada da legenda: "Veio conhecer os estúdios".

A presença do jovem futebolista nos estúdios da novela não passou despercebida e gerou entusiasmo entre os fãs do casal, que assumiu o namoro em setembro de 2025. A relação entre João Neves e Madalena Aragão tem sido bastante acarinhada pelo público, e este gesto demonstra o apoio incondicional que o jogador dá à carreira da namorada.

Recorde-se que Madalena Aragão integra o elenco de “A Fazenda”, uma das grandes apostas da ficção nacional, enquanto João Neves, depois de se destacar no Benfica, transferiu-se recentemente para o Paris Saint-Germain (PSG), onde continua a brilhar no futebol internacional.

Veja a foto em questão na galeria que preparamos para si.

De recordar que Madalena Aragão deu vida a Olívia em «Morangos com Açúcar»:

