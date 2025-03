Mais filhos? A mensagem de Diogo Amaral para Jessica Athayde que deixou fãs em alvoroço

Diogo Amaral brinca com Jessica Athayde e houve um comentário de um seguidor que mereceu este destaque

Foi no Dia do Pai, 19 de março, que Diogo Amaral, de 43 anos, revelou uma informação bombástica: o ator quer ter mais um filho! Esta confissão deixou os seguidores surpresos e em êxtase.

A acompanhar vários registos com os filhos Mateus e Oliver, o ator escreveu: «Feliz dia do amor incondicional. Ps. Adoro ser pai e adorava ter três filhos (fui muitíssimo discreto, não fui) Ps. (só mais um) o último vídeo é um clássico da internet, cruzei-me com ele e achei que fazia sentido».

Os seguidores reagiram com entusiasmo, deixando mensagens como: «Célia, ele só quer mais um», «Família linda. Que venha mais um», «Célia, está na hora do segundo, terceiro para o pai» e «O Diogo Amaral merece o terceiro».

Veja a partilha aqui:

De recordar que o ator é pai de Oliver, de 5 anos, fruto da relação com Jessica Athayde, e de Mateus, de 10 anos, nascido da relação já terminada com a atriz Vera Kolodzig.

Veja também: