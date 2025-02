Mais um 'Bonitão': este ator de «A Fazenda» soma elogios nas redes sociais. E revela um detalhe curioso

No passado dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu no dia 22, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril. O evento reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho, assim como jovens talentos da nova geração, entre eles Evandro Gomes, o ator que dá vida a Talu em «A Fazenda».

Na passadeira vermelha, Evandro Gomes arrasou na escolha do visual, optando por um all black look: um sofisticado conjunto de veludo preto, composto por calças e blazer. Mas houve um pormenor que captou todas as atenções: o anel!

O jovem ator, de 28 anos, completou o visual com um anel brilhante, que trouxe um toque de sofisticação e ousadia ao look.

Veja as fotos na galeria que preparámos para si e descubra mais looks desta noite de festa!

