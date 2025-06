Margarida Corceiro abre o coração sobre «A Fazenda»: «Eu não queria que acabasse»

Vem aí em «A Fazenda»: Cúmplices, Eva e Joel têm a conversa que faltava

Margarida Corceiro despediu-se da novela «A Fazenda» com emoção e nostalgia. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de imagens inéditas dos bastidores e momentos especiais das gravações da produção da TVI, deixando bem claro o carinho que criou pelo projeto e pelas pessoas com quem partilhou o percurso.

«Eu não queria que acabasse», escreveu Margarida Corceiro na legenda da publicação, revelando o quão marcante foi esta experiência profissional na sua vida.

No carrossel de fotografias partilhado no Instagram, é possível ver a atriz ao lado de vários colegas de elenco, como João Jesus (Joel), Isaac Alfaiate (Ary), Evandro Gomes (Talu), Kelly Bailey (Júlia), Inês Aguiar (Mafalda) e Nuno Lopes (Gaspar). Os registos captam a cumplicidade entre o elenco, os momentos descontraídos fora das câmaras e o espírito de equipa que marcou os bastidores da novela.

A atriz Dalila Carmo, que dá vida à personagem Leonor, não resistiu a comentar, com humor e carinho: «Estou a ver essa mão "engessada" a dar um saltinho quando ponho o dedo 😂🥹👇🏽🤍». Já Isaac Alfaiate reagiu com um emoji de coração.

A publicação de Margarida Corceiro rapidamente reuniu milhares de reações por parte dos fãs e seguidores, que se mostraram emocionados com o fim da novela e com o talento da jovem atriz. Comentários como «Não queremos que acabe 😫», «Realmente foste maravilhosa. Também nunca vou deixar de te ver como Eva ❤️🤍» ou «É uma miúda gira, com sorte, mas essencialmente com muito talento!!! Muitos parabéns e continuação de muitos sucessos» foram apenas alguns dos muitos elogios deixados na caixa de comentários.

A participação de Margarida Corceiro em «A Fazenda» foi amplamente elogiada ao longo da exibição da novela, destacando-se pelo seu desempenho seguro e pela capacidade de dar profundidade à sua personagem. Agora, com o final à vista, a atriz encerra este capítulo com gratidão, saudade e orgulho — pronta para os novos desafios que o futuro certamente lhe reserva.

