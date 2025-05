Margarida Corceiro deslumbra no Mónaco. E dizemos-lhe o que todos querem saber

Margarida Corceiro está ou não numa relação com Lando Norris? Piloto quebra finalmente o silêncio

Margarida Corceiro voltou a ser o centro das atenções, desta vez no prestigiado Grande Prémio do Mónaco, onde o piloto britânico Lando Norris conquistou a vitória. A atriz portuguesa marcou presença no evento e não passou despercebida — nem pelo look, nem pelas companhias.

Num dos momentos mais comentados do fim de semana, Margarida Corceiro surgiu ao lado de Cisca Wauman, mãe de Lando Norris. Mais tarde, foi vista na box da equipa, a torcer por Norris, num gesto cúmplice captado pelas câmaras e partilhado nas redes sociais oficiais da Fórmula 1.

Como já vem sendo habitual, a atriz não deixou os créditos por mãos alheias no que toca ao estilo. Para esta ocasião especial, a atriz de 22 anos optou por um conjunto sofisticado e moderno da Max Mara: um colete branco sem mangas, no valor de 380 euros , e uma saia comprida de jersey, a custar 400 euros. Um look minimalista, mas cheio de personalidade — à altura do glamour monegasco.

Entre a elegância, o charme natural e os rumores que continuam a pairar, Margarida Corceiro volta a provar que é uma das figuras mais fascinantes do momento — dentro e fora do país.

Percorra a galeria e veja as fotos em questão.