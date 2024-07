Margarida Corceiro está 'viciada' num acessório que, para além de (muito) útil, é super giro

Margarida Corceiro tem estado a aproveitar uns dias de descanso no Mónaco e, mesmo no estrangeiro, continua a não passar despercebida.

A atriz passeou pelas ruas de Monte-Carlo com uma roupa muito gira, mas o grande destaque foi o seu gancho de cabelo.

Numa partilha, a artista revelou: «Need this hair clip in every colour», ou seja, «Preciso deste gancho de cabelo em todas as cores».

Um pequeno detalhe que faz toda a diferença no outfit.

Percorra a galeria e veja como este acessório é lindo e útil.

