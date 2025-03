Margarida Corceiro esteve em Paris! Saiba com quem

A atriz portuguesa Margarida Corceiro, de 22 anos, aproveitou o fim de semana para uma escapadinha a Paris e partilhou o momento com os seguidores no Instagram. No post, a estrela da TVI escreveu: "24 hours in Paris", deixando os fãs curiosos sobre a sua companhia nesta viagem.

Margarida Corceiro não estava sozinha! A acompanhar a atriz esteve a sua amiga Catarina Maia, apresentadora da RTP e locutora da Mega Hits. Catarina Maia também fez questão de registar o momento no Instagram com a legenda: "Weekend getaway ❤️", reforçando o espírito descontraído da viagem.

Nos comentários, Margarida Corceiro mostrou o seu entusiasmo e respondeu com um animado "Oui ouiiiii ❤️❤️❤️❤️", demonstrando o quanto aproveitou a experiência na cidade-luz.

Os fãs não pouparam elogios à atriz, enchendo-a de carinho e admiração. Um seguidor escreveu: "És tão linda Magui, uma princesa da Disney na vida real!!! ❤️", enquanto outro destacou o quanto Paris combina com a atriz: "E Paris ficou mais bonitoooo 😍".

Houve ainda quem afirmasse que a cidade-luz e a atriz já estão ligadas para sempre: "Paris já faz parte de ti! ✨". A atriz, que atualmente integra o elenco de "A Fazenda", na pele de Eva, e continua a encantar os seus seguidores, seja nos ecrãs ou nas redes sociais!