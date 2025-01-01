Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

Hoje

Sara Norte foi bloqueada por atriz famosa. E sabemos a razão

Hoje

«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

Hoje

Atriz famosa surge em vídeo 'atrevido' e deixa seguidores ao rubro

Hoje

Ator famoso faz revelação emocionante com o filho nos braços: «Vou ser...»

Hoje

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Terra Forte
Hoje

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje

Mais apaixonada do que nunca, Aurea surpreende o namorado com declaração pública

Hoje

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar vivem noite de amor e decidem como vai ser a relação

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Afinal, o que une Isabel e Francisco? Eis a grande revelação

A Protegida
Hoje

Mais Vistos

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje
1

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje
2

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

A Fazenda
dom, 5 out
4

Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»

Ontem
5

Fotografias nunca antes vistas! Guillaume Lalung declara-se a Rita Pereira em dia especial

qui, 13 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida

Terra Forte
Hoje

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

A Fazenda
ter, 14 out

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

A Fazenda
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje

Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Tive que parar, procurar ajuda»: Atriz de renome quebra o silêncio sobre ansiedade e deixa seguidores arrepiados

Hoje

«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

Hoje

Atriz famosa surge em vídeo 'atrevido' e deixa seguidores ao rubro

Hoje

Ator famoso faz revelação emocionante com o filho nos braços: «Vou ser...»

Hoje

«Só estou a sobreviver»: Rita Pereira enfrenta dias duros e este é o motivo

Terra Forte
Hoje

«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto

Hoje
Mais Fora do Ecrã