Marta Melro deixa alerta urgente a todos: «Não é minha»

Marta Melro vive momento aterrador: «Não sou medrosa, nem alarmista, mas...»

Marta Melro recorreu às redes sociais para lançar um aviso importante aos seus seguidores. A atriz, conhecida pelo seu papel em várias novelas da TVI, partilhou nas stories do Instagram uma imagem preocupante: uma tentativa de burla em seu nome.

Na fotografia divulgada, vê-se o ecrã de um telemóvel com uma conversa simulada em que alguém, fazendo-se passar por Marta Melro, envia a seguinte mensagem: «Mãe, acrescenta meu novo contacto que estou a usar. O que já tens fica a trabalho. Beijinhos».

A mensagem aparenta ser inofensiva, mas trata-se de uma estratégia habitual em esquemas de phishing e fraude, com o intuito de enganar familiares ou amigos das vítimas, levando-os a guardar um contacto falso ou a prosseguir com conversas que mais tarde envolvem pedidos de dinheiro ou informações sensíveis.

Perante a situação, a atriz fez questão de alertar: «Se alguém for receber esta mensagem bloqueie imediatamente (não cliquem em bloquear na mensagem). ESTA MENSAGEM NÃO É MINHA, É UMA TENTATIVA DE BURLA».

Marta Melro mostra-se preocupada com a segurança digital do seu público e reforça a importância de estar atento a este tipo de situações. Estas burlas, infelizmente cada vez mais frequentes, afetam várias figuras públicas e cidadãos anónimos, tirando partido da confiança e da ligação emocional com as vítimas.

Fica o aviso: se receber alguma mensagem semelhante, não interaja com o remetente e nunca forneça dados pessoais ou códigos bancários. Em caso de dúvida, contacte sempre a pessoa por outros meios para confirmar a autenticidade da mensagem.

