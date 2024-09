Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, Marta Melro marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa.

Com um vestido preto e curto, a atriz espalhou glamour. Para completar o look escolheu usar o cabelo apanhado com um laço e óculos de sol.

Mas, o grande problema que Marta Melro enfrentou foi o caminho até ao evento, pois o chão que era calçada portuguesa e a atriz usava uns saltos altos de agulha.