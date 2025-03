Marta Melro faz despedida importante e deixa desabafo: «Custava-me aceitar...»

Marta Melro, de 39 anos, é uma mãe babada de Aurora, de dois anos. A atriz recorreu à sua conta de Instagram para partilhar um marco importante na vida da filha: Aurora vai deixar de dormir no berço e passar para uma cama de "crescida".

A atriz admite que foi uma decisão difícil e que a vinha a adiar, mas confessa que chegou o momento! A acompanhar uma foto do berço, pode ler-se:

«Acho que adiei isto porque me custava aceitar que ela já não é uma bebé. Hoje despedimo-nos do berço e mudamos para caminha de crescida. As minhas costas vão agradecer, é certo, porque, não me perguntem como, mas enfio-me dentro deste berço com ela para a adormecer».

Recorde-se que Aurora completou dois anos de vida a 1 de agosto de 2024, e que é fruto da relação já terminada da atriz com o membro dos D'ZRT, Paulo Vintém.