Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Nem todos a vão reconhecer nesta fotografia. Hoje é uma estrela da ficção da TVI

A Fazenda
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Nem tudo foi perfeito. Sofia Arruda fala dos momentos difíceis que viveu com o marido

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Menos de um ano após o casamento, conhecida atriz fala pela primeira vez sobre a separação

Hoje

«Nada me preparou para isto»: Pedro Bianchi Prata abre o coração sobre o filho Vicente. E Maria Botelho Moniz reagiu

Hoje

Já não escondem nada. João Jesus recebe gesto de amor das sobrinhas de Sofia Ribeiro

Amor à Prova
Hoje

Com duas piscinas e jatos de água: este brinquedo de verão da Amazon é o sonho de qualquer criança

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: O segredo que liga Vera e Melanie

Amor à Prova
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera ameaça contar que é filha de Afonso

Amor à Prova
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy é confrontado com teoria chocante sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

"Está a menos de 70€ e tem milhares de avaliações": esta piscina da Intex monta-se em 30 minutos

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Afonso revela a Tomás que tem uma irmã

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vini faz anúncio inesperado que deixa Vivi abalada

Terra Forte
Hoje

Mais Vistos

Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem

Ontem
1

Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha

Ontem
2

«Tenho de viver com isto para sempre»: Inês Abrantes, ex-namorada de Isaac Alfaiate, enfrenta batalha contra doença

dom, 31 mai
3

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Terra Forte
qua, 20 mai
4

A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Ontem
5

Reconhece esta menina? Tem 52 anos e deu vida a uma das personagens mais icónicas de Morangos com Açúcar

29 fev 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Manipulado por Tomás, Nico vira-se contra Alice e Cris

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Babi assume não querer ficar com a filha

Terra Forte
dom, 31 mai

A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Ontem

Madalena Aragão em lágrimas com conquista histórica de João Neves: «Não te sei dizer o orgulho»

Ontem

Nem vai acreditar como é que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão terminaram o dia do casamento de Júlia Palha

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: António não resiste ao que sente e procura Débora

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Nem todos a vão reconhecer nesta fotografia. Hoje é uma estrela da ficção da TVI

A Fazenda
Hoje

Nem tudo foi perfeito. Sofia Arruda fala dos momentos difíceis que viveu com o marido

Hoje

Menos de um ano após o casamento, conhecida atriz fala pela primeira vez sobre a separação

Hoje

«Nada me preparou para isto»: Pedro Bianchi Prata abre o coração sobre o filho Vicente. E Maria Botelho Moniz reagiu

Hoje

Já não escondem nada. João Jesus recebe gesto de amor das sobrinhas de Sofia Ribeiro

Amor à Prova
Hoje

Todos falam das botas de Júlia Palha no casamento, mas o vestido escondia um segredo que poucos sabem

Ontem
Mais Fora do Ecrã