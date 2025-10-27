«Mas a verdade é mesmo esta»: a revelação de Sara Prata sobre a sua relação

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
Sara Prata e o noivo, João Leitão, aproveitaram um fim de semana no norte do país para fazer uma visita à cidade do Porto, numa escapadinha que a atriz partilhou com os seus seguidores no Instagram.

A atriz, de 41 anos, faz questão de valorizar cada momento, mesmo com uma vida atribulada. Muito ligada ao afeto e à importância de estar em “casa”, Sara Prata procura sempre conciliar o trabalho com o tempo em casal e em família. Na sua publicação, a atriz comentou: “Se fosse a minha mãe a escrever este texto diria: 'Ai esta miúda não para!' Mas a verdade é mesmo esta, acho sempre que consigo encaixar mais qualquer coisa e quero aproveitar cada bocadinho.”

Durante a escapadinha, o casal tratou de algumas pendências para a sua casa e aproveitou para conhecer o Porto, cidade que Sara elogiou: “Portuenses, o Porto está com cada vez mais pinta, não está?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Prata (@_saraprata_)

Entre refeições divinais, momentos à conversa com um copo de vinho na mão e visitas a amigos de quem sentiam saudades, Sara Prata partilhou que a lista de coisas por fazer ainda ficou longa. Apesar disso, a atriz mostrou-se grata pela experiência e pelo tempo passado com o noivo, concluindo: “Mas agora é só pedir que a chuva não aperte muito no regresso e logo logo já estamos no abracinho que nos espera em casa.”

A escapadinha ao Porto reforça a importância que Sara Prata dá aos momentos de cumplicidade e à valorização do tempo em casal, mesmo em meio à correria do dia a dia.

Sara Prata continua, assim, a mostrar-se uma mulher inspiradora — dedicada à família, apaixonada pela vida e fiel às suas emoções —, qualities que fazem dela uma das figuras mais queridas do panorama artístico português.

 

