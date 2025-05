Matilde Breyner mostra-se revigorada após dias exaustivos: «Precisávamos tanto destes dias»

Depois de uma fase exigente a nível profissional, Matilde Breyner recarregou energias ao lado de quem mais ama: a sua filha, Mia. A atriz partilhou nos InstaStories vários momentos ternurentos que viveu com a pequena, num registo intimista e cheio de afeto.

Na primeira fotografia, mãe e filha surgem na piscina. Mia está abraçada ao pescoço da mãe num gesto carregado de carinho e cumplicidade, transmitindo a serenidade que estes dias em família parecem ter proporcionado.

Seguem-se mais imagens que revelam instantes simples mas profundamente significativos:

– Numa das fotografias, Mia está deitada no colo da mãe, num momento de puro aconchego e tranquilidade

– Noutra, vê-se a menina no supermercado, a acompanhar a mãe

– Depois, Mia aparece no jardim, a brincar com um balde de água e pequenos animais lá dentro

– Por fim, a última imagem mostra Mia sentada na borda da piscina, descontraída, num retrato perfeito do descanso merecido e da felicidade em estado puro.

Apesar de não ter dado grandes detalhes sobre o local onde passou estes dias, Matilde Breyner deixou evidente o quanto estes momentos em família foram essenciais para reequilibrar corpo e mente, após um período mais intenso de trabalho.

