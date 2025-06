Matilde Breyner partilha foto do marido e está a dar que falar: «Tudo certo até a ultima foto»

Matilde Breyner aproveitou o fim de semana prolongado para recarregar energias junto da família e dos amigos — e fez questão de partilhar os melhores momentos com os seus seguidores. Mas foi a última imagem da galeria que acabou por incendiar as redes sociais e arrancar gargalhadas.

A atriz publicou no Instagram um conjunto de fotografias que retratam um fim de semana solarengo e descontraído, passado entre praia, piscina e boa companhia. Ao seu lado estiveram o marido, Tiago Felizardo, a filha de ambos, Mia, e também os amigos próximos Sara Prata, João Leitão e Carina Caldeira.

Momentos em família e amizade

As imagens mostram Matilde Breyner em clima de descontração, a brincar com a filha, a brindar à beira-mar com os amigos e a desfrutar do calor algarvio no Marriott Residences, nos Salgados. Um dos registos mais enternecedores mostra Mia ao lado de Amélia, filha de Sara Prata — um momento cúmplice entre as duas meninas que derreteu corações.

Na legenda, Matilde escreveu: “Fim de semana grande que soube a mini férias. Houve praia, piscina, sestas e… (ver a última foto). Obrigada @marriottresidencessalgados por nos receberem a todos ao mesmo tempo 😅”.

A publicação seguia tranquila e cheia de boas energias… até à última imagem. Nela, Tiago Felizardo surge em fato de banho, num momento despreocupado, mas com o físico tonificado em destaque. A pose espontânea — que mistura descontração com uma boa dose de músculos — não passou despercebida aos seguidores.

Os comentários não se fizeram esperar, e muitos destacaram o “plot twist” inesperado da galeria: Carina Caldeira: “Ahahahh amei, melhor foto!”, Sara Prata: “Tudo certo até à última foto 😂😂🙌❤️”. Entre outros, “A última foto, o senhor do ginásio 😂😂😂😂”, “Parece o Naked Cowboy da Times Square, com todo o respeito 😂”. Veja a foto na galeria que preparamos para si.

Uma partilha divertida que conquistou a Internet

Com o seu habitual sentido de humor e leveza, Matilde Breyner conseguiu transformar uma simples publicação de fim de semana numa galeria viral. A cumplicidade entre amigos, os momentos doces em família e a irreverência do último registo mostraram, uma vez mais, o equilíbrio perfeito entre ternura e boa disposição — uma combinação que os fãs adoram.