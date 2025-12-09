Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Hoje

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Hoje

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Hoje

“Quero que o tempo pare”: Matilde Breyner comove com imagem especial do aniversário da filha

Hoje

Sem câmaras nem flashes: Margarida Corceiro partilha pela primeira vez um momento a sós ao lado de Lando Norris

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Família de Vivi já a esqueceu? Eles festejam como nunca

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria sofre choque ao saber o estado de saúde de Flor

Terra Forte
Hoje

Sofia deixa Isabel em alerta: «É como se obsessão se torna-se rancor»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mariana acha que JD está em casa

A Protegida
Ontem

Virgílio deixa Aruna devastada: «Eu não quero uma criança. Não quero um filho»

A Protegida
Ontem

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

Terra Forte
sáb, 8 nov
2

Frio e humidade: turcos ensinam-nos o truque da película aderente nas calhas das janelas

qua, 3 dez
3

Vem aí em «Terra Forte»: Família de Vivi já a esqueceu? Eles festejam como nunca

Terra Forte
Hoje
4

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
sex, 21 nov
5

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

ter, 2 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Terra Forte
qui, 4 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Terra Forte
sáb, 6 dez

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

A Protegida
Hoje

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Hoje

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Hoje
FORA DO ECRÃ

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Hoje

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Hoje

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Hoje

“Quero que o tempo pare”: Matilde Breyner comove com imagem especial do aniversário da filha

Hoje

Sem câmaras nem flashes: Margarida Corceiro partilha pela primeira vez um momento a sós ao lado de Lando Norris

A Fazenda
Hoje

Não sujar loiça ao preparar uma refeição é possível: Isaac Alfaiate ensina uma receita deliciosa

A Fazenda
dom, 7 dez
Mais Fora do Ecrã