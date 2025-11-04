Matilde Reymão lança esclarecimento público e coloca fim a rumores

A atriz portuguesa Matilde Reymão Nogueira, de 25 anos, conhecida pelo público por dar vida a Mariana na novela “A Protegida”, voltou a ser tema de conversa nas redes sociais — desta vez, por um motivo inesperado e divertido. Durante um evento internacional, a jovem atriz e noiva do surfista Nick Von Rupp esclareceu, com humor, a origem do seu nome e a confusão que este tem causado fora de Portugal.

Matilde, que assina profissionalmente apenas como Matilde Reymão, é bastante ativa nas redes sociais, onde o seu nome de utilizador inclui as iniciais “RN”, de “Reymão Nogueira”. No entanto, parece que muitos dos seus seguidores estrangeiros têm interpretado mal o significado dessas letras, levando a situações curiosas.

Durante o aniversário de uma amiga, a atriz decidiu partilhar a história com os seus seguidores, e escreveu: «Curiosidade divertida: muita gente aqui acha que o meu nome é Mati Dern… 🤣 Mas na verdade é Matilde — e o ‘RN’ são apenas as duas letras maiúsculas do meu apelido: Reymão Nogueira. Tinha de partilhar isto porque me fez rir 🤍 Ah!!! E os meus amigos mais próximos chamam-me Mati 🙊”

A publicação rapidamente se tornou viral, com muitos fãs e amigos a reagirem com entusiasmo à boa disposição de Matilde. Entre os comentários destacou-se o de Dalila Carmo, que entrou na brincadeira e comentou com humor: “Sobrinha da Laura Dern! Até eu pensei 😂”. Outros seguidores deixaram mensagens de carinho e admiração, como: “Wow, és tão mas tão linda 🥹”, “Menina bonita 🦋”, “Muito bom! 😂”, “Borboleta mais bonita 🦋💛”.

Conhecida pela sua espontaneidade, beleza natural e sentido de humor, Matilde Reymão mostrou mais uma vez porque é uma das atrizes mais queridas da nova geração. Entre projetos televisivos de sucesso e momentos leves nas redes sociais, a artista continua a conquistar fãs em Portugal e além-fronteiras — agora, com um toque extra de simpatia e autenticidade.

Veja aqui:

