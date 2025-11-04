A Protegida

Matilde Reymão lança esclarecimento público e coloca fim a rumores

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 50min
Matilde Reymão lança esclarecimento público e coloca fim a rumores - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz portuguesa Matilde Reymão Nogueira, de 25 anos, conhecida pelo público por dar vida a Mariana na novela “A Protegida”, voltou a ser tema de conversa nas redes sociais — desta vez, por um motivo inesperado e divertido. Durante um evento internacional, a jovem atriz e noiva do surfista Nick Von Rupp esclareceu, com humor, a origem do seu nome e a confusão que este tem causado fora de Portugal.

Matilde, que assina profissionalmente apenas como Matilde Reymão, é bastante ativa nas redes sociais, onde o seu nome de utilizador inclui as iniciais “RN”, de “Reymão Nogueira”. No entanto, parece que muitos dos seus seguidores estrangeiros têm interpretado mal o significado dessas letras, levando a situações curiosas.

Durante o aniversário de uma amiga, a atriz decidiu partilhar a história com os seus seguidores, e escreveu:  «Curiosidade divertida: muita gente aqui acha que o meu nome é Mati Dern… 🤣 Mas na verdade é Matilde — e o ‘RN’ são apenas as duas letras maiúsculas do meu apelido: Reymão Nogueira. Tinha de partilhar isto porque me fez rir 🤍 Ah!!! E os meus amigos mais próximos chamam-me Mati 🙊”

A publicação rapidamente se tornou viral, com muitos fãs e amigos a reagirem com entusiasmo à boa disposição de Matilde. Entre os comentários destacou-se o de Dalila Carmo, que entrou na brincadeira e comentou com humor: “Sobrinha da Laura Dern! Até eu pensei 😂”. Outros seguidores deixaram mensagens de carinho e admiração, como: “Wow, és tão mas tão linda 🥹”, “Menina bonita 🦋”, “Muito bom! 😂”, “Borboleta mais bonita 🦋💛”.

Conhecida pela sua espontaneidade, beleza natural e sentido de humor, Matilde Reymão mostrou mais uma vez porque é uma das atrizes mais queridas da nova geração. Entre projetos televisivos de sucesso e momentos leves nas redes sociais, a artista continua a conquistar fãs em Portugal e além-fronteiras — agora, com um toque extra de simpatia e autenticidade.

Veja aqui: 

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado - Novelas - TVI

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

A Protegida
Hoje

Laura é severa com Mariana: «Perdi o meu marido por causa do homem com quem queres casar»

A Protegida
Ontem

A Protegida: O momento em que Mariana e JD se tornam marido e mulher

A Protegida
Ontem

Óscar confessa a Laura: «Está na altura de lhe dizer a verdade»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Nem Laura impede que Mariana e JD casem

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mónica apaga a prova que Gina e Jorge se envolveram

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
1

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
2

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

Ontem
3

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem
4

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Para Sempre
qua, 19 fev
5

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

dom, 2 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

A Protegida
Hoje

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Hoje

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Hoje

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Hoje

Ator famoso deixa a mulher em lágrimas após longo tempo de espera

Hoje

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Hoje

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Ontem

Fernanda Serrano impõe-se a seguidora e reage contra críticas ao filho

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã